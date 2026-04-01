İstiklal Caddesi yılda 107 milyon ziyaretçiyle tarihî rekor kırarken, Nişantaşı’nda yaya trafiği turist kaybıyla sert düştü; Bağdat Caddesi ise kira artışında zirveye yerleşti.

Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan “İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu”, şehrin kalbi sayılan üç ana arterdeki 2025 yılı değişimlerini gözler önüne serdi.

Rapora göre İstiklal Caddesi ziyaretçi rekoru kırarken, Nişantaşı’nda keskin bir daralma, Bağdat Caddesi’nde ise kira artışı yaşandı. İstanbul’un ana alışveriş caddelerinde ziyaretçi trafiği turist profiline bağlı olarak ayrıştı. İstiklal Caddesi, yıllık 107 milyon ziyaretçiyle tarihî bir kalabalığa ulaşarak metropol turizminin merkezi oldu. Hafta sonu ziyaretçi sayısı yüzde 27 artışla 427 bine yükselen cadde, yüzde 98 doluluk oranıyla tam kapasiteye yaklaştı.

Öte yandan Nişantaşı, 2024’teki 36 milyonluk yaya trafiğinden 2025’te 14,6 milyona gerileyerek keskin bir daralma yaşadı. Bu düşüşte, bölge profilinde önemli yer tutan Arap turist sayısındaki azalmanın etkili olduğu değerlendirildi.

BAĞDAT CADDESİ TOPARLANIYOR

Bağdat Caddesi ise kentsel dönüşüm etkisinden sıyrılarak toparlanma sürecine girdi ve kira seviyesini 150 dolardan 180 dolara çıkararak artış kaydeden tek ana cadde oldu.

Rapora göre markalar artık daha seçici davranarak küçük ve yüksek performanslı alanlara yöneliyor. Toplam kiralama hacmi 7.500 metrekare ile son yılların en düşük seviyesinde kalırken, işlem sayısında artış olsa da kiralanan alanların metrekare bazında küçüldüğü görüldü. Artan maliyetler sebebiyle önümüzdeki dönemde büyüme odaklı genişleme yerine verimlilik odaklı stratejilerin öne çıkması bekleniyor.

İstiklal'de rekor, Nişantaşı'nda çöküş! İstanbul için çarpıcı rapor

ABDİ İPEKÇİ KİRADA AMSTERDAM’I GEÇTİ

Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi, aylık metrekare başına 250 dolarlık birincil kira bedeliyle İstanbul’un en pahalı caddesi ünvanını korudu. Bu rakamla Abdi İpekçi; Amsterdam (242,50 $) ve Helsinki (118 $) gibi Avrupa’nın lüks alışveriş merkezlerini geride bırakarak küresel ligdeki yerini tescilledi

Haberle İlgili Daha Fazlası