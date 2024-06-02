JPMorgan Türk Lirasının değerlenmeye devam edeceğini işaret etti! Yıl sonu dolar tahminini değiştirdi

Türk Lirasının dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesi, ABD'li JPMorgan tarafından değerlendirildi. Türk Lirasına olan güveninin altını çizen JPMorgan, dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e düşürdü.

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Türk Lirasının dolar karşısındaki gelişimini değerlendirdi. JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021’in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini kaydetmişti.

JPMORGAN TÜRK LİRASI/DOLAR BEKLENTİSİNİ REVİZE ETTİ

Türk lirası, mayısta dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Türk Lirası nisan ayının ardından mayısta da değer kazanmasıyla 33 ay sonra bir ilke imza attı. Gelişmenin ardından ABD'li dev banka da yıl sonu dolar/TL tahminini aşağı yönlü revize etti.

Türk lirası Ağustos 2021'den bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazandı. ABD'li bankacılık devi JPMorgan da yıl sonu dolar/TL tahmini değiştirdi. JPMorgan, yıl sonu dolar kuru beklentisinin 35.5 TL olduğunu açıkladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.