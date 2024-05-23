Dolar sabit, Türk lirası bol, faiz gevşiyor! Merkez'den yeni tedbirler gelebilir

Dolarda son dakika! 23 Mayıs dolar fiyatı, TCMB’nin faiz kararını açıklayacağı bugüne 32,19 TL’den yatay başlangıç yapıyor. Son dönemde TCMB’nin döviz rezervlerini hızla artırarak sisteme TL vermesi; gecelik faizleri ve mevduat faizlerini, yüzde 50’de bulunan politika faizinin altına düşürdü. Parasal aktarım mekanizmasını bozan bu durum sebebiyle zorunlu karşılıklarda artış ve daha uzun vadeli depo ihalelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, son günlerde oluşan TL likidite fazlalığı sebebiyle gecelik faizler ve mevduat faizlerinin gerileme eğilimi gösterdiği bir ortamda; Merkez Bankası’ndan gelecek kararlara kilitlendi. Bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında bir artış beklenmiyor ve TCMB’nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağı öngörülüyor.

Ancak dolarizasyonu düşüren ve TL’ye geçişi hızlandıran, tasarrufu teşvik ederek tüketim eğilimini bir miktar dizginleyen, dolayısıyla enflasyonla mücadeleye de büyük katkı sunan mevduat faizi oranlarında gerilemenin önüne geçilebilmesi için, bir takım ek tedbirlerin gelebileceği belirtiliyor.

23 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

TCMB’nin mayıs ayı PPK toplantısı bugün gerçekleşecek ve karar saat 14:00’te açıklanacak. Serbest piyasada dolar, karar öncesinde 32,19 TL seviyesinde ve yatay seyrine devam ediyor. Döviz bürolarında da dolar 32,08-32,18 TL alım ve satım aralığında bulunuyor.

GECELİK FAİZLERDE SON DURUM

TCMB’nin son haftalarda rezervlerini artırmak için ciddi miktarda döviz aldığı, verilere yansıyor. Özellikle seçim sonrası dönemde swap hariç net rezervlerde (küçük bir miktarı altın fiyatlarındaki artıştan da kaynaklanan) 50 milyar doları aşan toparlanma dikkat çekiyor.

Ancak TCMB’nin döviz alımları karşılığında piyasalara TL vermesi; sistemde TL likidite bolluğuna yol açıyor. Bu hafta salı günü likidite fazlalığı 460 milyar TL’nin de üzerine çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Böylece gecelik faizler yüzde 47-48 bandına geriledi ve politika faizinin altına düştü.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

TCMB tarafından açıklanan son verilerde mevduat faizlerinin de yüzde 68 seviyelerinde 4 haftadır yatay seyrettiği gözlemleniyor. Ancak Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarına sunulan oranlar da bu hesaplama içerisinde yer alıyor. Elinde sadece TL bulunan tasarruf sahiplerine ise son günlerde yüzde 50 sınırında hatta düşük meblağlar için yüzde 50’nin altında mevduat oranları sunulduğu ifade ediliyor.

LİKİDİTE FAZLALIĞI NEDİR, NASIL ETKİLİYOR?

Likidite fazlalığı, nakdi paranın, sistemde bollaşmasından kaynaklanıyor. Bu bolluk sebebiyle sistemdeki finans kuruluşları daha fazla likiditeye ihtiyaç duymayınca, gecelik ve mevduat faizi oranlarında gerileme yaşanıyor.

Son durumda hem TL mevduat faizinin hem de gecelik faizlerin, politika faiz oranının altına gerilemesi, aktarım gücünü de düşürüyor.

TCMB NE YAPACAK?

Merkez Bankasının sistemdeki TL likiditesini azaltmak için depo ihaleleri düzenlediğini hatırlatan bankacılık kaynakları, “Bugün gelinen noktada zorunlu karşılık oranlarında bir artış tedbiri gelebilir. Böylece serbest bulunan likiditenin bir kısmı daha sistemden çekilebilir. Şu anda ZK oranları yüzde 15-25 aralığında seyrediyor. Ayrıca depo ihalelerini daha uzun vadeli düzenlemek suretiyle de daha etkili olabilecek likidite sterilizasyonu yoluna gidilebilir. Faiz koridoru da daha yüksek bir aralıkta oluşturulabilir” görüşünü dile getiriyor.