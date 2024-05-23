Altına FED freni! Fiyatlar 1 haftanın dibinde…

Altında son dakika! 23 Mayıs gram altın fiyatı 2455 TL ve ons altın fiyatı 2370 dolara gerileyerek, son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. FED’in son toplantı tutanaklarında; %2’lik enflasyon hedefinin “daha uzun zaman” alabileceği ve bu sebeple faizlerin de “daha uzun süre yüksek tutulması gerektiği” kanaati öne çıktı. “Gerekirse ek sıkılaşma” görüşü de dikkat çekerken; tutanakların ardından dolarda güçlenme ve altında gerileme yaşanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda dikkatle beklenen, ABD Merkez Bankası’nın 30 Nisan-1 Mayıs toplantılarına dair tutanaklar dün akşam açıklandı. FED üyelerinin, faiz politikasını belirlerken, kanaatlerinin de nasıl olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan tutanaklarda, kritik mesajlar öne çıktı. Son aylarda gelen enflasyon rakamlarının yüzde 2’lik hedefe ulaşma yönünde güven vermediği, dezenflasyonist sürecin tesis edilmesinin daha fazla zaman alabileceği, bu sebeple faiz oranlarının da daha uzun süre yüksek tutulması gerektiği görüşleri tutanaklara yansıdı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE DURUM

Bazı FED üyelerinin ise “mevcut faiz oranlarının yeterince sıkı olmadığını” dile getirdiği ve “ihtiyaç duyulması halinde politikanın daha da sıkı hale getirilmesi gerektiğini” savunduğu dikkat çekti.

FED tutanaklarının bir miktar “şahin” tonaj taşıması üzerine; dolar endeksinde (DXY) 104,50 sınırından 104,90’a doğru yükseliş gerçekleşti. Yeni günde de işlemler 104,85 seviyesine yakın seyrediyor.

ABD tahvil faizlerinde de “sınırlı yükseliş” dikkat çekiyor. Bu gerçekleşmeler, doların küresel piyasalarda bir miktar güç kazandığını gösteriyor ve ters korelasyon etkisiyle birlikte ons altın fiyatlarını baskılıyor.

23 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 2455 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2445-2495 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 50 TL, yarım altın 8 bin 87 TL ve tam altın 16 bin 124 TL’den satılıyor. Gram fiyatında hafta başında görülen 2536 TL zirvesine göre, yüzde 3,30 oranında gerileme yaşandı.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında da bu sabah 2370 dolara yakın seyir devam ediyor. Ons altında da benzer şekilde pazartesi test edilen 2450 dolar rekoruna kıyasla, yüzde 3,37 oranında geri çekilme dikkat çekiyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altında son düşüş, 22 günlük ortalamaya da işaret 2365 dolar seviyesine kadar devam etti. Oradan gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyatlar; 2370 doların hemen üzerinde konumlanmaya çalışıyor. Ons için 3370-2400 dolar bandı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu destek bölgesinin çalışmaması halinde 50 günlük ortalamaya da işaret eden 2330 dolara varabilecek gerilemeleri söz konusu olabileceği belirtiliyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Euro Bölgesinde haziranda faiz indirimlerinin büyük ihtimalle başlayacak olması, jeopolitik risklerin devam etmesi ve merkez bankaları başta olmak üzere dünya genelinde fiziki altın alımlarının sürmesi; ons için destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

Analistler; ons altın için 2330-2370 dolar bandının, gram altın için ise 2450-2415 TL bandının fırsat bölgesi olduğu, fiyatlar bu bölgelere çekildikçe “orta-uzun vadeli ve kademeli” alım yapılabileceği görüşünü dile getiriyor.