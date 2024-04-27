Kafe ve restoranlarda KDV artışı mı yapıldı? Bakan Şimşek tartışmalara noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kafe ve restoranlardaki KDV istismarının önüne geçmek Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilgili açıklama geldi. KDV'de herhangi bir artış yapılmadığını belirten Bakan Şimşek, "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

Düzenleme ile, KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

BAKAN ŞİMŞEK: KDV ARTIŞI YAPILMADI

Söz konusu düzenleme medyada KDV oranlarında artış diye servis edilince Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Herhangi bir KDV artışı yapılmadığını belirten Bakan Şimşek şunları söyledi:

"KDV artışı yapılmadı!

İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı.

Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."