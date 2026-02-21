Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edilen Kahramanmaraş çöreği, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Özel baharat karışımıyla hazırlanan ve içine mahlep, tarçın, çörek otu ve susam katılarak taş fırında odun ateşinde pişirilen çörek, kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında.

Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla fırınlarda başlayan yoğunluk devam ediyor. Kendine özgü baharat karışımıyla hazırlanan tescilli Ramazan çörekleri yoğun şekilde üretiliyor. Mahlep, tarçın, çörek otu ve susam gibi aromatik tatlarla zenginleştirilen çörek, uzun süre bayatlamaması ve besleyici yapısıyla dikkat çekiyor. Çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusuyla damakları şenlendiren çörek, tok tutması nedeniyle daha çok sahurda tüketildiği ifade edildi. Fırıncılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan çöreklerine yoğun bir talep olduğunu belirterek üretimi artırdıklarını söyledi.

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ TAŞ FIRINDA, ODUN ATEŞİNDE PİŞMESİDİR"

İşletme sahibi Kamil Akçöp, Maraş çöreğinin Ramazan Bayramı ile özdeşleştiğini belirterek, "Maraş’ın bildiğiniz gibi yeni tescil alan Kahramanmaraş çöreği Avrupa Birliği tarafından koruma altına alındı. Bizde gelenek gereği Ramazan Bayramı geldi mi adeta çörek bayramı olur. Bayrama yakın günlerde misafirlerimizle birlikte gece gündüz hizmet veriyoruz. Bayramda gelen misafirlerimize çörek ve hoşaf ikram ederiz. Bu bizim geleneksel Maraş çöreğimizdir. En büyük özelliği taş fırında, odun ateşinde pişmesidir. Klasik yumuşak çöreğimizin içerisinde un, baklavalık yağ, tuz, maya ve çörekotu bulunur" dedi.

Kahramanmaraşın tescilli lezzeti! Ramazanda kapış kapış satılıyor

"BU ÇÖREĞİN TADI ÇOK FARKLI"

Vatandaşlardan Yüksel Çam ise geçmişte çöreklerin evlerde zembillerle hazırlandığını ifade ederek, "Eskiden annelerimiz zembillerle yapardı şimdi ise kilo kilo alıp evde yapıyoruz. Bu çöreğin tadı çok farklı ve gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Mehmet Saçmalı da çocukluk yıllarındaki bayram hazırlıklarını anlatarak, "Kahramanmaraş çörekleri önceden evlerde yapılır, zembillere konur, fırına götürülür ve sıraya girilirdi. Yapıldıktan sonra eve getirir, serer ve hoşafla birlikte tüketirdik. Misafirlere de mutlaka ikram edilirdi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşın tescilli lezzeti! Ramazanda kapış kapış satılıyor

"HERKESİ BU YÖRESEL ÇÖREKLERİ TATMAYA DAVET EDİYORUM"

Abidin Şeker isimli vatandaş ise Maraş çöreğinin özellikle Ramazan ayında sıkça tüketildiğini belirterek, "Ramazan’da genellikle yapılır. Tarhana çorbası, ekşili çorba ve hoşafla birlikte güzel bir şekilde tüketilir. Çok memnunuz, sürekli alıyoruz. Herkesi Kahramanmaraş’a, bu yöresel çörekleri tatmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası