Kamu ihaleleri daha şeffaf olacak! Satın alma mevzuatı güncelleniyor 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen satın alma yaklaşımıyla güncelleneceğini kaydetti.

Haber Merkezi ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleri ile ilgili yazılı soru önergelerini cevapladı.

Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde; tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemler ile istisnalara ve doğrudan temine ilişkin işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını kaydetti.

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Bu kapsamda kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini kaydetti.

YENİDEN TANIMLANIYOR

Öte yandan Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da ‘Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir’ eylemi bulunduğunu hatırlattı. Şimşek “Bu çerçevede; kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak” dedi.