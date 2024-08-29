Kapalıçarşı'da vurgun! Gram altın fiyatına satmışlar

Ticaret Bakanlığı, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatına kuru kayısı satan işletmenin peşine düştü.

Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu: TÜFE yetmez gram olsun

Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu: TÜFE yetmez gram olsun

Yapılan denetimlerde işletmenin kuru kayısının kilosunu 2 bin 680 liradan sattığı tespit edilirken, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan işletmeye 100 bin ila 1 milyon lira arasında para cezası verileceğini açıkladı. Gürcan “İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince, Beyazıt Mahallesi/Kapalıçarşı Caddesi’nde faaliyet gösteren Ş.S. isimli işletmede fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılmıştır.

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Yapılan denetimde; şikayet konusu olan “Kayısı” cinsi ürünün 2.680 TL’den satıldığı görülmüş, ürünün alış faturaları ise tarafımıza ibraz edilememiştir. İşletme sahibi ürünü 600 TL’den aldığını beyan etmiştir. Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farkın yüksekliği sebebiyle ‘Haksız Fiyat Artışı’ tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır” dedi.