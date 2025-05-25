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Haberler > Ekonomi > Karadeniz'de 40 bin tonluk hasat! Kilosu 25,44 TL, yaklaşık 15 bin üreticisi var

Karadeniz'de 40 bin tonluk hasat! Kilosu 25,44 TL, yaklaşık 15 bin üreticisi var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'de çay hasadı heyecanı başladı. Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay, düzenlenen renkli şenlikle hasat ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaş çayın 1 kilogramlık alım fiyatını 25,44 TL olarak belirlemişti.

Havaların ısınmasıyla Karadeniz'de çay hasadı heyecanı başladı.

Karadeniz'de 40 bin tonluk hasat! Kilosu 24,44 TL, yaklaşık 15 bin üreticisi var - 1. Resim

40 BİN TON CİVARINDA ÜRETİMİ VAR

Türkiye'nin en kaliteli fındığının yetiştirildiği Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.

Eynesil'e bağlı Ören beldesinde bir özel çay firması tarafından düzenlenen birinci sürgün çay hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı.

Karadeniz'de 40 bin tonluk hasat! Kilosu 24,44 TL, yaklaşık 15 bin üreticisi var - 2. Resim

HASAT, KEMENÇELER EŞLİĞİNDE BAŞLADI

Kemençeler eşliğinde çay hasadı yapan üreticiler ise çayı yağmur-güneş demeden hasat etmenin zorluklarını ifade ederek, çay hasadı başladığında zorlu bir süreç yaşadıklarını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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