Karalahanada satışlar patlayınca fiyatı 2 katına çıktı

21 Aralık 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 12:06

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan karalahana çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı.

KARADENİZLİLER KARALAHANAYI TANITMAK İSTEYİNCE...

Kar lahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi'nde tepkiler arttı. Karalahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı.

FİYATI 2 KATINA ÇIKTI

Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde kurulan pazarda karalahana satan İslam Seyis, karalahana çorbasının mutfakların vazgeçilmez lezzeti olduğunu vurgularak, şunları söyledi:

"Bizim için daha iyi oldu. Karalahana gündem oldu satışlar arttı. Bunun lezzeti kime göre neye göre? Çorbası ve sarma bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir. Yoğun bir tepki oldu. Şu anda bağı 10 liradan satılıyor. Sarmalık, yemeklik her şeyi olur. Havalar soğuk olduğu zaman karalahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca daha çok talep olmaya başladı."

'KARALAHANA ET İLE YARIŞIR'

Pazarcılık yapan Gülten Terzi de "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kar lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Karalahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.

'PAZARDA EN ÇOK LAHANA ARANIYOR'

Nadire İleli ise karalahananın dünyada en iyi yemek olduğunu kaydederek, "Sağlıklıdır. Karalahanayı yememiş ayakta durabilir misin? Karadeniz'in lahanası meşhurdur. Bağı önceden 5 liraraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı. Talep artmaya başladı. Daha çok satılıyor. Pazarda en çok lahana aranıyor" diye konuştu.