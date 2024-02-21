KFC tepki toplayan kampanyasını geri çekti! "Gazze'deki çatışmalarla bağlantısı yok"

Reklam kampanyasında #NoTendsJustChicken (Çadır Yok, Sadece Tavuk) etiketini kullanan KFC'ye sosyal medyada tepki yağdı. KFC'nin kampanya ile Gazze'de yerinden edildiği için çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinlilerle alay ettiği öne sürüldü. Tepkilerin ardından geri adım atan şirket, reklamın Filistin'de devam eden katliamla herhangi bir bağının olmadığını savundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını desteklemesi nedeniyle boykot edilen şirketler arasında yer alan KFC, skandal bir reklam kampanyası yayımladı. Kampanyasında "Çadır Yok, Sadece Tavuk" etiketini kullanan şirket, yerinden edilen Filistinlilerle alay ettiği gerekçesiyle sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

INSTAGRAM 'YANLIŞ BİLGİ' OLARAK İŞARETLEDİ

Çok sayıda influencer, KFC'ye boykot çağrısında bulunurken, doğrulama platformu AFP iddiayı inceledi. AFP, 'çadır' göndermesinin Filistinlilere değil, Antigua adlı bir Karayip Adası'nda Antigua Kamu Hizmetleri Kurumu (APUA) isimli yerel şirketin etkinlikler için kullandığı çadırının çalınmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü. APUA kayıp çadırı ararken, KFC'nin sloganına benzer bir üslup kullanmıştı.

AFP'nin açıklamasının yeterli olmamasının ardından tepkileri durdurmak için devreye Instagram girdi. Instagram, iddiaları 'yanlış bilgi' olarak işaretledi. Orta Doğu'da çok sayıda restoranı bulunan KFC ise tepki çeken gönderiyi kısa sürede sildi.

"ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALARLA BAĞLANTISI YOK"

Bir KFC sözcüsü, dün yayımladığı bir e-postada konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu gönderi, Antigua Kamu Hizmetleri Kurumu (APUA) tarafından kayıp olduğu bildirilen çadırla ilgili sosyal medya trendine katılmak amacıyla paylaşılmıştır. Bu paylaşım hiçbir şekilde Orta Doğu'daki çatışmayla bağlantılı değildir ve yanlış yorumlandığını fark ettiğimizde kaldırılmıştır. Kampanyanın neden olduğu her türlü karışıklık için özür dileriz."