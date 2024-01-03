Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu!

3 Ocak 2024 13:28 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 13:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, yıllık bazda yüzde 64,77 aylık bazda ise 2,93 arttı. Rakamların netleşmesiyle memur ve emekliye uygulanacak zam oranı da belli oldu. Memur zammının netleşmesiyle gözler kıdem tazminatlarına çevrildi.

Memurlar, yüzde 49,25 oranında maaş artışına hak kazanırken, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. Artışla, en düşük memur maaşı 32 bin 960 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 14 bin 742 TL olarak hesaplandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 35 BİN 57 TL OLDU

2024 maaşlarının belirginleşmesiyle yeni yılın ilk 6 ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. Yasaya göre kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamaz. Bu nedenle, ocak-haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücreti, memur zammına paralel olarak 35 bin 57 TL'ye yükseltildi. Tutar, geçen yılın temmuz-aralık döneminde 23 bin 489 TL olarak uygulanıyordu.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. Brüt ücreti 35 bin 57 TL'nin üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanlar, tavan fiyatdaki değişimden doğrudan etkileniyor.

TABAN ÜCRET NE KADAR?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı. Yeni ücretle kıdem tazminatı taban ücreti güncellenmişti. Asgari ücretin etkilediği kalemler arasında bulunan 2024 kıdem tazminatı taban ücreti 20 bin 2 liraya yükselmişti.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Çalışanlar, bir yıllık çalışmalarının karşılığında kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatına hak kazanmak için, aynı işyerinde bir yıl çalışmanın dışında gereken şartlar şunlardır:

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma

Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Eğer çalışan asgari ücretliyse, tazminatı brüt asgari ücret tutarında olur.