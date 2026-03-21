Elazığ’da köklü bir geleneğin parçası olan badem şekeri, özellikle Ramazan ayında yeniden yoğun ilgi görüyor. İftar sonrası çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen bu lezzet, kentte adeta altın değerinde görülüyor.

29 GÜNDE 10 TONLUK TALEP “Beyaz altın” olarak bilinen badem şekeri, Osmanlı’dan günümüze uzanan bir kültürün izlerini taşıyor. Yöresel ustaların özenle hazırladığı bu özel tat, hem çerez hem de tatlı alternatifi olarak sofralarda yerini alıyor. Normal zamanlarda günlük 150 kilogram civarında tüketilen badem şekeri, Ramazan ayında adeta patlama yaşıyor. Artan talep nedeniyle üretim miktarı katlanarak yükseliyor ve toplamda 10 tona kadar ulaşıyor.

KİLOSU 500 LİRADAN SATILIYOR Yaklaşık 2 saatlik bir üretim sürecinden geçen badem şekeri, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor. Üretimde tamamen yerli badem kullanılması ise ürünün lezzetini ve kalitesini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR Elazığlıların iftar sonrası vazgeçemediği bu tatlı, aynı zamanda kan şekerini dengelediğine inanıldığı için de tercih ediliyor. Bu özelliğiyle hemen her evde iftar sonrası ikramların başında geliyor.

YALNIZCA ŞEKER PANCARI VE BADEM Badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, Ramazan ayında yoğunluğun ciddi şekilde arttığını belirterek, soğuk havanın da talebi yükselttiğini ifade etti. Gurbetçilerin memleketlerine gelememesi nedeniyle siparişlerin farklı şehirlerden de geldiğini söyledi. Ceylan, üretimde yalnızca şeker pancarı ve bölge bademinin kullanıldığını vurgulayarak ithal ürünlere kesinlikle yer verilmediğini dile getirdi. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Tunceli çevresinden toplanan bademlerle hazırlanan bu özel lezzet, Ramazan ayında üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

