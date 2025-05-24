Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyanın 2024 yılı ihracat yıldızları belli oldu.

Ömer Şen / İSTANBUL - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin onuncusu, bu yıl 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 2024 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 36 kategoride toplamda 180 ödül sahiplerini buldu.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister “2024 yılında 30,8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olduk. 2025 yılına da yüksek bir motivasyon ile başlayarak yılın ilk 4 ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılı için belirlediğimiz 35 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Vizyon 2030 stratejimiz doğrultusunda kimya ihracatında 50 milyar dolar seviyesini aşmak için geleceğe hazırlanıyoruz” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise kimya sektörünün çok katmanlı bir sektör olmanın ötesinde, birçok imalat sektörünün de temel yapı taşı niteliğinde olduğunu söyledi. Ağar "Kimya sektörü vizyoner yaklaşımı, üretim gücü ve ihracat kabiliyetleri sayesinde ülkemizin küresel değer zincirlerinde daha stratejik bir konuma yükselmesine güçlü katkı sundu” şeklinde konuştu.