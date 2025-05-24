Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyanın 2024 yılı ihracat yıldızları belli oldu.

Ömer Şen / İSTANBUL - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin onuncusu, bu yıl 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 2024 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 36 kategoride toplamda 180 ödül sahiplerini buldu.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister “2024 yılında 30,8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olduk. 2025 yılına da yüksek bir motivasyon ile başlayarak yılın ilk 4 ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılı için belirlediğimiz 35 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Vizyon 2030 stratejimiz doğrultusunda kimya ihracatında 50 milyar dolar seviyesini aşmak için geleceğe hazırlanıyoruz” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise kimya sektörünün çok katmanlı bir sektör olmanın ötesinde, birçok imalat sektörünün de temel yapı taşı niteliğinde olduğunu söyledi. Ağar "Kimya sektörü vizyoner yaklaşımı, üretim gücü ve ihracat kabiliyetleri sayesinde ülkemizin küresel değer zincirlerinde daha stratejik bir konuma yükselmesine güçlü katkı sundu” şeklinde konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk mutfağında 60 ülke toplandı! Randevu vermiyorlardı, şimdi Türkiye'deler - EkonomiTürk mutfağında 60 ülke toplandı! Randevu vermiyorlardı, şimdi Türkiye'deler10 ülke katılacak, merkez Bakü olacak! Temiz enerji için bölgesel iş birliği - Ekonomi10 ülke katılacak, merkez Bakü olacakMerkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı! Oranlar arttırıldı - EkonomiMerkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı!New York borsasını Trump'ın 'AB vergi politikası' vurdu! - EkonomiNew York borsasını Trump'ın 'AB vergi politikası' vurdu!Apple ve Samsung dahil tüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyor, oran belli - EkonomiTüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyorTürkiye-Suriye arasında doğal gaz hattı: Tarih verildi, ihracat başlıyor! - EkonomiTürkiye-Suriye arasında doğal gaz hattı
Sonraki Haber Yükleniyor...