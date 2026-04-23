Koç Holding, kuruluşunun 100’üncü yılını, iş, sanat ve medya dünyasından yüzlerce davetlinin katıldığı özel bir gece ile kutladı.

CANAN ERASLAN - Tören, topluluğun 100’üncü yılına özel hazırlanan ‘Unutulmaz Yüzlerle Dolu Bizim 100’ümüz’ filminin tanıtımı ile başladı. İlk otomobil, ilk televizyon, ilk buzdolabı gibi birçok önemli adımda izi olan Koç Topluluğu’nun geçirdiği aşamalarla birlikte, bu önemli adımlarda katkısı olan isimlerin de anıldığı film, kutlama yapılan saatlerde bütün medya kanallarında aynı anda gösterildi. Oyuncu Halit Ergenç, hem filmin seslendirmesini hem de gecenin sunumunu yaptı.

Filmin gösteriminin ardından konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, bu yıl 25’incisi düzenlenen Vehbi Koç Ödül Töreni’nin, Topluluğun 100. yılıyla kesişmesinin ayrı bir anlam kazandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra temelleri atılan topluluğun, bugün 60’ın üzerinde ülkede 120 binden fazla çalışanla faaliyet gösteren uluslararası bir teşkilat olduğuna işaret eden Koç “Topluluğumuz eğitime, bilime, kültüre ve sanata katkıyı sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası addetmiştir” ifadesini kullandı.

Her sene dönüşümlü olarak eğitim, kültür ve sağlık alanlarında Türkiye’nin ve Türk insanının gelişimine katkı sunan kıymetli isimlere verilen Vehbi Koç Ödülü’nün bu çerçevede önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Ömer Koç, bu yıl ödüle layık görülen Canan Tolon’un da alışılmış kalıpların ötesine geçen, düşünmeye davet eden bir yaklaşımı temsil ettiğini söyledi.

Koç konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

Değişen dünyayı isabetle okuyan, bilimi ve aklı rehber edinen, değerlerinden taviz vermeyen bir anlayışla hareket edeceğiz. İlk yüzyılımızda olduğu gibi, gelecekte de yalnız yürümeyeceğimizi biliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, bayilerimiz, iş ortaklarımız, en büyük güvencemiz olmaya devam edecek. Ortak başarılarla dolu bir 100 yılı geride bıraktık, gelecek 100 yılın eşiğindeyiz. Aynı inanç, aynı vizyon ve aynı vatan sevgisiyle yılmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz.

TOLON: ÖDÜL CESARET KAYNAĞI

Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi mimar Canan Tolon da vakfın kendisine verdiği ödülün geleceğe dönük bir destek ve aynı zamanda cesaret kaynağı olduğunu ifade etti. ‘Sanat üretimi çok yalnız bir süreçtir ama zihinde bir kalabalıkla birlikte vücut bulur, üretilir ve oluşur” dedi. Anadolu’yu gezen, binlerce fotoğraf çeken, yapıların ruhunu insan davranışlarıyla bütünleştiren bir bütünlük oluşturan Canan Tolon, bu ödülün verdiği onur ve katkıyla yeni projeler ve oluşumlar için güç kazandığını dile getirdi.

