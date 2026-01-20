Konut satışları 2025 yılında rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl satışlar yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a ulaştı. 2025'te en çok konut İstanbul, Ankara ve İzmir'de satılırken, Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralamasında zirvenin sahibi açık ara lider oldu.

TÜİK, konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 olurken, bu rakam kayıtlara rekor olarak geçti.

KONUT SATIŞLARININ EN ÇOK VE EN AZ OLDUĞU İLLER

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ SGK yeni meslekleri listeye ekledi! Bu işlerde çalışanlar 5 yıl erken emekli olacak

TÜRKİYE'DE ARALIKTA KAÇ KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu.

Konut satışlarında rekor! İşte 2025'te Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,2 oranında artarak 29 bin 149 oldu. 2025 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %49,3 oranında artarak 236 bin 668 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında %11,4, 2025 yılında %14,0 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 7 bin 666; 2025 yılında ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında rekor! İşte 2025'te Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA SATILAN KONUTLAR

Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 225 bin 628 oldu. 2025 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre %10,1 oranında artarak 1 milyon 452 bin 242 oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta bir zam daha geliyor

İLK EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 oranında artarak 96 bin 690 oldu. İlk el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %11,6 oranında artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı Aralık ayında %38,0, 2025 yılında %32,0 oldu.

Konut satışlarında rekor! İşte 2025'te Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 oranında artarak 158 bin 87 oldu. İkinci el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %15,6 oranında artarak 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2025'TE KAÇ KONUT SATILDI?

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu.

Konut satışlarında rekor! İşte 2025'te Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması

YABANCILARA ARALIKTA KAÇ KONUT SATILDI?

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 2 bin 541 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,0 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK EV ALAN YABANCI SIRALAMASI

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası