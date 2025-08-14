Konut yatırımcısı en çok bu şehirlere koştu! Satışlarda yükseliş sürerken...

TÜRKİYE GAZETESİ / Ö. FARUK BİNGÖL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayına ilişkin konut satışları dün açıklanmıştı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,4 yükseldi ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların 18 bin 425 adedi kredi çekilerek gerçekleşti. Toplam içinde kredili satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ PERFORMANSI

Bu arada Ocak-temmuz döneminde satışlar %24,2 artarak 834 bin 751 adede yükseldi. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı oldu. 7 aylık zirve, 854 bin 126 adet satışla 2020’de görülmüştü. Yılın ilk 7 ayında ipotekli konut satışları da %93,2 artarak 121 bin 515 oldu. Faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen kredili satışların yaklaşık iki kat artması dikkatlerden kaçmadı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SATIŞLAR...

Temmuzda aylık bazda bu yılın en yüksek satış rakamına da ulaşıldı. Son veri ile birlikte iller bazında 7 aylık satış rakamları da belli oldu. İstanbul’da Ocak-Temmuz 2025 döneminde 139 bin 635 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemde Ankara’da 75 bin 93 ve İzmir’de de 49 bin 679 konut satıldı. 3 büyük şehirde satışlarda artış oranları yılın ilk 7 aylık döneminde sırasıyla %16,73, %9,10 ve %5,95 oldu.

EN ÇOK RAĞBET GÖREN İLLER

3 büyük il hariç tutulduğunda konut alımlarının en yüksek seyrettiği ve yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği ilk 10 şehir ve satışlarda yaşanan artış oranı ise şöyle gerçekleşti:

1-Antalya: 44 bin 813 adet (%5,37)

2-Mersin: 29 bin 519 adet (%3,54)

3-Bursa: 28 bin 362 adet (%3,40)

4-Kocaeli: 20 bin 287 adet (%2,43)

5-Konya: 19 bin 686 adet (%2,36)

6-Gaziantep: 22 bin 330 (%2,68)

7-Tekirdağ: 20 bin 599 adet (%2,47)

8-Balıkesir: 19 bin 63 adet (%2,28)

9-Adana: 18 bin 870 adet (%2,26)

10-Kayseri: 18 bin 504 adet (%2,22)

FİYAT DÜŞÜK, KİRA YÜKSEK OLUNCA...

Faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen konut satışlarındaki artışı değerlendiren sektör temsilcileri, piyasada kiracılıktan ev sahipliğine geçiş motivasyonunun yeniden yükselişe geçtiğini aktararak, “Son aylarda konut fiyatlarında reel anlamda fiyat düşüşü yaşanıyor. Buna karşılık kiralarda ciddi artışlar kaydedildi. Bu gelişmeler insanları ev almaya teşvik etti. Faizlerde düşüş öngörüsü de konut fiyatlarında artış beklentilerini canlı tutuyor. Altın ve mevduatta değerlenen birikimler konuta yönelmeye başladı. Bu trend bir süre daha böyle devam edebilir” diye konuşuyor.