Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde temmuz ayında 142 bin 858 konut satıldı. En fazla konut satılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir, en az konut satılan iller ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu. Geçtiğimiz ay yabancılar Türkiye'den 1.913 konut satın alırken, en çok konut alan yabancı sıralamasında ise zirve yine değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025'e ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu.

EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATILAN İLLER 

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - 1. Resim

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ KONUT SATIŞLARI 

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI  18 BİN 425 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.

Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - 2. Resim

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 124 BİN 433 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - 1. Resim

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 984 

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 98 BİN 874 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - 4. Resim

YABANCILARA TEMMUZ AYINDA 1.913 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - 5. Resim

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK KONUT ALAN YABANCI SIRALAMASI 

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 13 Ağustos AFAD/Kandilli deprem listesiBu an son defa yaşanmış olabilir! Herkes Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsünü konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasat başladı, ürünler Karadeniz Sahil Yolu'nu kapladı! Kilosu 200 lira... - EkonomiHasat başladı! Kilosu 200 lira...ABD açıkladı, petrolde büyük düşüş bekleniyor! Akaryakıta büyük indirimler yolda - EkonomiAkaryakıta büyük indirimler yoldaBakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor - EkonomiSatışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyorHepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor - EkonomiAlmak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyorFiyata bakmadan topluyorlar! 1 şirket, 75 milyar dolarlık Bitcoin... - EkonomiFiyatına bakmıyorlar! 1 şirket 75 milyar dolarlık Bitcoin...Satışlar 1 yılda %14,5 yükseldi! 3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldi - Ekonomi3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...