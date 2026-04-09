Orta Doğu’daki çatışmaların ilk ayında %2,49’da kalan en düşük konut finansmanı oranı, bu hafta %2,59’a yükseldi. 10 yıllık vadede %237 gibi yüksek bir maliyet yükü ve savaşa rağmen, geçen ay konut kredisi hacmi 25 milyar TL arttı ve 740 milyar TL’yi aştı. 9 Nisan 2026 itibarıyla en ucuz konut kredileri hangi bankalarda? 2 milyon TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan çalkantılar, son 5 haftalık süreçte faizlerin de yükselmesini beraberinde getirdi. Bu dönemde TCMB %37,00 olan politika faizi yerinde %40,00 olan koridorun üst bandından piyasayı fonlamaya başladı. Gecelik faizler %40’a yönelince, TL daha maliyetli hale geldi. Böylece mevduat ve kredi faizlerinde de yükselişler yaşanmaya başladı.

KONUT KREDİSİNDE ARTIŞ

Krediler tarafında en hızlı tepki ise “ihtiyaç” tarafında gerçekleşmişti. Şubatta %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı, geçen hafta %3,39’a kadar yükseldi. Konut kredisi oranları ise çatışmaların ilk ayı olan martta çok fazla yükselmedi. Hatta bu hafta başına kadar konutta en düşük kredi oranı olarak %2,49 devam etti. Ancak dün itibarıyla en düşük konut kredisi oranında da yükseliş yaşandı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bankalarca 9 Nisan 2026 itibarıyla sunulan “en ucuz konut kredisi” oranları şöyle sıralanıyor:

Banka Adı Konut Kredisi Oranı (%) Not Ziraat Katılım 2,59 Kâr payı oranı Vakıf Katılım 2,63 Kâr payı oranı Ziraat Bankası 2,64 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredisi oranları %2,49'dan devam ediyor QNB 2,64 Albaraka 2,67 Kâr payı oranı Halkbank 2,69 Kuveyt Türk 2,80 Kâr payı oranı Akbank 2,85

(Not: Ziraat Bankası, 1 milyon TL’ye kadar olan konut kredisi oranlarını %2,49’dan devam ettiriyor)

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

EN düşük oran dikkate alındığında 2 milyon TL finansmanın geri ödeme tablosu şöyle:

Kalem Tutar/Değer Finansman Tutarı 2 Milyon TL Finansman Vadesi 120 Ay Finansman Oranı %2,59 Aylık Taksit 56 Bin 122 TL Toplam Geri Ödeme 6 Milyon 752 Bin 768 TL

2 KATTAN FAZLA MALİYET!

Rakamlar, konut finansmanında 10 yıllık vadede maliyetin %237 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini ortaya koydu. Buna karşılık konut kredisi hacminde artış da devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 27 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 740,73 milyar TL oldu. 27 Şubat haftasında hacim, 715,91 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece konut kredisi hacmi, Orta Doğu’da savaşın başladığı ayda yaklaşık 25 milyar TL arttı.

