26 Aralık 2023 05:34 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 05:37

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, 2021 ve 2022’de yaklaşık 1,5 milyon seviyelerinde gerçekleşen konut satışlarının, bu yıl 1,1 milyon seviyesinde kapanacağını belirterek “Yüzde 8‘lere kadar inen Merkez Bankası faizleri geldiğimiz noktada yüzde 40’lara çıkmış durumda, ikinci konutunu isteyenlere yönelik caydırıcı politikalar ile genel yaklaşım neredeyse konut almayın yönünde olmuştur” dedi. Yabancılara konut satışı hakkında da konuşan Vedat Arslan “Suudi Arabistan, İran ve Irak uzun yıllar lokomotif ülkelerdi ancak Ukrayna savaşıyla birlikte Rusların ciddi alım talebine karşı öngörümüz bunun en fazla bir yıl süreceği yönündeydi. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yüksek fiyatların da etkisiyle, hareketlilikte ciddi bir azalma oluştu. 2023’te zirvede Rusya olsa da satış adeti yaklaşık yüzde 45 azalmış durumda. 2022’yi yaklaşık 6 milyar dolarlık satışla kapatan gayrimenkul sektöründe 2023 yılı için bu rakam 4 milyar doları bulamayacak gibi görünüyor” diye konuştu.

100 KONUTTAN 3’ÜNÜ YABANCI ALDI

Dünyada yabancıya satışın en yoğun olduğu ülkelerin ABD, İngiltere, Portekiz, Almanya ve BAE (Dubai) olduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu: Bu ülkelerde yabancıya satışın toplam satışa oranı yüzde 10’un üzerinde, hatta Dubai’de bu oran yüzde 65-70 seviyelerine kadar çıkıyor. Dünyada gerçekleşen toplam yabancıya gayrimenkul satışı pazarı yaklaşık 400 milyar doların üzerinde ve Türkiye’nin bundan aldığı pay yüzde 1 bile değil. Türkiye’de 2023’te her 100 konuttan sadece 3 tanesi yabancılara satılırken, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Antalya’da satılan her 100 konutta yaklaşık 20 tanesi yabancılara satılmış durumda. Bu oran İstanbul’da ise yüzde 6 diyebiliriz. İstanbul’daki yabancıya konut satış adedi düşük sayılmaz ancak İstanbul’un bir ilçesi büyüklüğündeki Dubai’de, yabancıya satışın toplam değerinin 65 milyar dolar olduğu ve Türkiye’nin tamamında bu oranın yüzde 5’ine ancak ulaşabildiğimiz düşünüldüğünde ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 'MORTGAGE' ÖNERİSİ

İstanbul, İzmir, Bodrum, Frankfurt ve Dubai’deki ofisleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Vedat Arslan, kentsel dönüşüme özel bir Mortgage sisteminin kurulması gerektiğini kaydetti. Arslan “Bu şekilde riskin tabana yayılması sağlanmalıdır. Bu sistemin; GYO ve fonları, emeklilik fonları veya portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

KONUT SEKTÖRÜ KÖİ'YE HAZIR

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, 2023’ün 1 milyon 180 bin satış ile kapanacağını belirterek “Satışlarda birinci elin yerine ikinci elde ağırlık devam ediyor. Markalı konut üreticileri belirsizlik sebebiyle projelerini ertelemekte veya iptal etmektedir. Arsa maliyetlerinin devlet tarafından desteklendiği, ilk evini alacak tüketiciye özel ödeme modeliyle erişilebilir konut sosyal ve ekonomik bir problem olmaktan çıkabilir. Sektörümüz kamu özel sektör iş birliği için hazır” mesajını verdi.