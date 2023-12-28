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    Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK açıkladı, banka alacakları yükseldi

    Kredi kartı borçlu sayısı giderek artıyor. BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 99 milyar 778 milyon liraya yükseldi.

    Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK açıkladı, banka alacakları yükseldi
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi geçtiğimiz hafta 105 milyar 378 milyon lira arttı.

    TOPLAM MEVDUAT 207 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

    Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar 76 milyon liradan 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 207 milyar 621 milyon lira arttı. Yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 673 milyar 996 milyon lira oldu.

    TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

    Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Aralık itibarıyla 16 milyar 722 milyon lira artışla 1 trilyon 497 milyar 904 milyon liraya yükseldi.  Söz konusu kredilerin 438 milyar 314 milyon lirası konut, 93 milyar 174 milyon lirası taşıt ve 966 milyar 416 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 827 milyon lira artarak 1 trilyon 366 milyar 15 milyon liraya çıktı.

    BANKALARIN KREDİ KARTI ALACAKLARI YÜKSELDİ

    Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 99 milyar 778 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 486 milyar 309 milyon lirasını taksitli, 613 milyar 470 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

    ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

    Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 593 milyon lira azalarak 175 milyar 102 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 146 milyar 481 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 23 milyar 651 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 102 milyon lira oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kredi KartıBddk
    Haberler > Ekonomi > Kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK açıkladı, banka alacakları yükseldi
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