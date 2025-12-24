Kredi kartına 12 taksitle araba satışı resmen başladı. Borusan Next, her marka ve modelden otomobil ve motosikletleri, kredi kartına 12 taksit imkanıyla kullanıcılarla buluşturdu. Peki, taksitle hangi 2.el araçlar alınabilecek?

İkinci el araç pazarında ödeme yöntemlerine yeni bir alternatif geldi. Borusan Next, otomobil ve motosiklet alımlarında kredi kartıyla 12 aya varan taksit seçeneğini devreye aldı. Yeni kampanya, alım sürecini daha esnek hale getirmeyi hedeflerken; mevzuat gereği değeri 2 milyon TL’nin üzerinde olan araçlar bu uygulamanın dışında tutuldu.



VADE FARKLARI BANKALARA GÖRE DEĞİŞİYOR Açıklamada, otomobil ve motosiklet alımlarında sunulan taksit seçenekleri ile vade farklarının bankalara ve kredi kartı programlarına göre farklılık gösterebileceği hatırlatıldı. Kredi kartına taksitlendirme imkanının, anlaşmalı bankalar ve ödeme kuruluşları kapsamında sunulduğu, bunun Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’nin doğrudan bir taahhüdü olmadığı ifade edildi.

2 MİLYON ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürürlükteki yönetmelikleri uyarınca, nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nı aşan lüks segmentteki araçlar için kredi kartına taksitlendirme yapılamayacağı bildirildi.

12 AY TAKSTİLE ALINABİLECEK ARAÇLAR Borusan Next’te kredi kartına 12 taksitle alım yapılabilen araçlar genel olarak aşağıdaki şekilde olabilir: Bu kampanya doğrudan model bazlı bir sınırlama koymuyor, fakat 2 M TL altındaki taşıtlar kapsamında: Sedan ve hatchback modeller: Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, VW Passat / Golf vb. SUV ve crossover modeller: Honda CR-V, Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Kia Sportage Motosikletler: Örneğin BMW, Honda, Yamaha gibi markaların ikinci el motosiklet modelleri de taksit imkânı ile alınabilir.

