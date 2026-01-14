Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği belirtildi.

ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ ARTIYOR

Şifresiz işlem limitinin yarından itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı ifade edildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

