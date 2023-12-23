Kriz tellallarına iş dünyasından net cevap: 2024 çok daha iyi olacak

23 Aralık 2023 05:52 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 05:55

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye ekonomisini sürekli hedef alan malum kesimler ‘yerel seçimler sonrası büyük kriz geliyor’ söylemlerini yeniden dillendirmeye başladı. Felaket tellallarına en güzel cevap iş dünyasından geldi. Türkiye’nin en büyük ekonomik sivil toplum kuruluşu başkanları 2024 yılının düzlüğe çıkıldığı ve reel büyümenin vatandaşın cebine de yansıdığı bir yıl olacağını net bir dille ifade etti. Başkanlar “2024 ekonomi açısından 2023 yılından daha iyi olacak. Enflasyonun düştüğü, sanayi üretiminin arttığı, ihracatın yükseldiği, döviz kurunun sabitlendiği, yabancı yatırıcının Türkiye’ye daha fazla ilgi gösterdiği bir yıla giriyoruz. Yine bankacılık tarafından kredilerin arttığı ve alım gücünün iyileştiği bir yıl yaşayacağız” mesajı verdi.

DÖVİZ KURUNDA EN RAHAT YIL OLACAK

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye yabancı sermaye açısından gözlenen ve özlenen bir ülke. Onun için sıfırdan ya da ortaklık yoluyla yabancı oyuncuları Türkiye tekrar kazanacak. 2024’te yabancı sermaye hareketlerini farklı farklı sektörlerde görebileceğimizi düşünüyorum. Bu hareketlilik sadece Körfez ülkelerinden olmayacak. Japonya birçok sektörde Türkiye’ye yatırım yaptı. Hintliler geliyor. Uzak Doğu’dan, Avrupa’dan, Amerika’dan yabancı sermaye akışında hareketlilik olacağını düşünüyorum. 2024 kur açısından da son beş yılın en rahat ve huzurlu dönemi olacak.

YENİ YATIRIMLARLA HIZLI BÜYÜYECEĞİZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç: Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6’lık büyüme ile diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Sanayinin yeniden pozitif katkıya dönmesi olumlu bir gelişme. 2024 yılı için, yeni ekonomi yönetiminin en büyük avantajı iş dünyasıyla kurduğu iletişim… Zira, güçlü bir diyalog mekanizmasının tesisi, hem alınan bir kararın varsa muhtemel olumsuz sonuçlarını doğmadan ortadan kaldıracak hem de ciddi zaman tasarrufu sağlayacaktır. 2024 yılının, güneşlerin ülkemizin üzerinden hiç eksik olmayacağı bir yıl olmasını diliyorum.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN İNANCIMIZ TAM

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı: Türkiye ekonomisi, istikrarlı yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. Türkiye’nin enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, büyüme hızının artmasını takdire şayan… Gelen ekonomik veriler 2024 yılı için de çok büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu vesileyle, reel sektör temsilcileri olarak bizler, Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine ve Türkiye Yüzyılı olarak nitelediğimiz yeni döneme olan inancımızı tekrarlıyoruz.

İHRACATTA REKOR BEKLENTİSİ FAZLALAŞIYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: 2023 yılı küresel ticarette bir ‘soluklanma yılı’ olarak öne çıkıyor. Buradan, tabiri caizse kondisyonu yüksek ülkeler ipi göğüsleyerek çıkacak. Türkiye de bu ülkelerden biri. 2024 yılı için ise mal ticareti tarafından iyimser bir tablo var. İhracatın büyüme rakamlarımıza desteğinin daha da artacağı dönemleri yaşayacağız. ‘Türkiye İhracatla Yükselecek’ derken kastettiğimiz pek çok başlık var. Büyüme de bu başlıklardan bir tanesi.

YABANCI YATIRIMCININ TÜRKİYE’YE İLGİSİ ARTIYOR

DEİK Başkanı Nail Olpak: 2024 yılında Türkiye yine pozitif ayrışacak. Dezenflasyon programı ile enflasyonun gerileyeceği, aynı zamanda üretim, yatırım ve ihracatı destekleyici politikalarla büyümeye katkı sağlayacağı bir dönem olacak. 2024 yılında doğrudan yabancı yatırımlar artacak. Mesela Birleşik Arap Emîrliklerinden gelecek olan yatırımların zamana yayıldığını göreceğiz. Diğer ülkelerle yaptığınız görüşmelerde yatırımların sinyalini alıyor musunuz, derseniz. Evet alıyoruz. Sadece Orta Doğu dersek bu kısıtlı olur, Avrupa ve ABD’den de yatırım sinyallerini alıyoruz.