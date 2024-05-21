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Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu

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Kurban Bayramı, Hayvan Pazarı, Veteriner Hekim, Haber

Ekonomi Haberleri

16 Haziran'da başlayacak olan 3 günlük Kurban Bayramı için tüm yurtta hazırlıklar devam ediyor. İstanbul'daki kurban pazarlarına getirilmesi beklenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları belli oldu.

Kurban Bayramına günler bir aydan kısa bir süre kalırken, milyonların gözü kurban pazarlarına çevrildi. Satıcılar için kurban pazar yerlerini belirleyen belediyeler, gerekli işlemleri de vakit kaybetmeden tamamlıyor.

Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu - 1. Resim

VATANDAŞLAR İÇİN MESCİT VE OTOPARKLAR HAZIRLANIYOR

Görevliler, kurbanlık almaya gelecek vatandaşlar için dinlenme çadırı, mescit, otopark gibi sosyal alanların düzenlemesini sürdürüyor. Kurbanlıkların ise haziran başında İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Pazardaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü veteriner hekim Tibet Bayhan, bu yıl pazara 3 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaşın getirilmesini beklediklerini söyledi.

Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu - 2. Resim

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATLARI BELLİ OLDU

Hayvanın cinsi, yaşı, kilosu, cinsiyeti ve sağlık durumu gibi faktörler, kurban fiyatlarını etkiliyor. Ancak büyükbaş hayvanlar için tahmini fiyatlar 90 bin TL-180 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar için ise fiyatların 8 bin TL-18 bin TL seviyesinde olması bekleniyor.

Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu - 3. Resim

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KRİTİK UYARI

Öte yandan İl Tarım Müdürlüğü, kurbanlık alacak vatandaşların, belirlenen satış noktalarını tercih etmelerini ve kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığından emin olmalarını öneriyor. Öte yandan kurban pazarlarında hijyen ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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