Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kurban Bayramı&#039;nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmeyi planlayan milyonları ilgilendiren karar çıktı. Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş, yap-işlet-devret modelli otoyollarda ise geçerli olmayacak.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandıKamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor - EkonomiTÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyorAltında gelecek hafta çok kritik! Son düşüş alım fırsatı mı? - EkonomiAltında gelecek hafta çok kritik!Castrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü oldu - EkonomiCastrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü olduÇin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler - EkonomiÇinli araçlara ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek?Küçük şehirlerde büyük kazanç! Bu illerden ev alan enflasyonu yendi, dikkat çeken Ardahan detayı… - EkonomiBu illerden ev alan enflasyonu yendiBakan Şimşek Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi: Sadeleştirme adımlarımız devam edecek - EkonomiMerkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...