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Haberler > Ekonomi > Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayram nedeniyle öne çekildi, paralar bugün hesaplarda olacak

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayram nedeniyle öne çekildi, paralar bugün hesaplarda olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayram nedeniyle öne çekildi, paralar bugün hesaplarda olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı nedeniyle "Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri öne çekildi. Paraların bugün hesaplara yatırılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplamda 4 milyar TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini söyledi. 

Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

BUGÜNE KADAR 84,3 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI 

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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