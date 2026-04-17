Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarım kürenin hasat edilen ilk kirazı açık artırma ile kilosu 6 bin TL'ye satıldı. Bunun sembolik bir rakam olduğunu belirten kiraz üreticisi, "Mayıs ayına geldiğimizde 250 TL civarında satışı yapacağımızı düşünüyorum. Biz 250 TL’ye tüccara vereceğiz. Tüccarlarımızın artan maliyetleri dolayısıyla pazarda muhtemelen 500 TL’leri bulacaktır" dedi.



Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde erkenci kiraz cinsleri kuzey yarım kürede yetişen ilk kiraz olma özelliğiyle gerek yurt içi gerekse de yurtdışı pazarda önemli bir yere sahip. Nisan ayının sonlarına doğru gelirken, çiftçiler de hasat edilen ilk kirazı pazara yetiştirmek için tatlı bir telaşa girdi. Bu yıl pazara kirazı ilk getiren kiraz üreticisi Yusuf Bakan, düzenlenen açık arttırmayla hasat ettiği kirazı kilogramı 6 bin TL’den kiraz tüccarı Mesut Altıok’a sattı.

"ÇİFTÇİLEİRİMİZİN EMEKLERİNE SAĞLIK"

Düzenlenen açık arttırmada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz, "2026 yılının kuzey yarım kürenin ilk kirazı Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy, Sancaklı Uzunçınar, Karaoğlan mahallelerimizde üretilmektedir. Çiftçilerimizin emeklerine sağlık" dedi.

Kuzey yarım kürenin ilk hasadı Manisadan! Kilosu 6 bin TLye satıldı

"REKOLTEYİ YÜKSEK BEKLİYORUZ"

Rekoltenin bu yıl yüksek beklendiğini belirten Manisa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, "Kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadını gerçekleştirmiş oluyoruz. İlçemiz ve ülkemiz adına bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Sezonumuz iyi gidiyor. Rekolteyi yüksek bekliyoruz. Geçen sene don felaketi dolayısıyla yaşadığımız olumsuzlukları bu yıl beklemiyoruz" diye konuştu.

Kuzey yarım kürenin ilk hasadı Manisadan! Kilosu 6 bin TLye satıldı

"BU YIL KAZANCIN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Pazarda açık arttırmayla kilogramı 6 bin TL’den yaklaşık 5 kilogram kiraz alan kiraz tüccarı Mesut Altıok, "Geçen sene don felaketinden dolayı üreticilerimiz mağdur olmuştu. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğundan dolayı kazancın iyi olacağını düşünüyoruz. 6 bin TL’ye satın aldım ama önemli değil. Çiftçilerimiz mutlu olsun. Kirazı çıkartmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Kuzey yarım kürenin ilk hasadı Manisadan! Kilosu 6 bin TLye satıldı

"MAYIS AYINDA PAZARDA 500 TL'Yİ BULACAKTIR"

Yapılan satışın sembolik olduğunu ancak ilerleyen süreçlerde kiraz fiyatlarının düşeceğini söyleyen kiraz üreticisi Yusuf Bakan, "Doğal ortamlarda kirazımızı yetiştirdik. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 6 bin TL’lik fiyat beni mutlu etti ama şu an sembolik bir satış. Mayıs ayına geldiğimizde 250 TL civarında satışı yapacağımızı düşünüyorum. Biz 250 TL’ye tüccara vereceğiz. Tüccarlarımızın artan maliyetleri dolayısıyla pazarda muhtemelen 500 TL’leri bulacaktır" dedi.

