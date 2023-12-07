KUZEYBORU KAÇ LOT DÜŞER? Talep toplama başladı! BİST100 öncesi Kuzey Boru kaç lot verir?

Kuzeyboru kaç lot düşer? Uzun süredir yatırımcılar tarafından beklenen Kuzey Boru halka arzı nihayet geldi çattı. KBORU hisse koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek Kuzeyboru, talep toplamaya başladı. 2 gün boyunca devam edecek bu işlem sonrasında borsada da hareketlilik görülecek. Peki Kuzeyboru kaç lot düşer, kaç lot verir? İşte KBRO hisse hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

KUZEYBORU KAÇ LOT DÜŞER?

Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL olarak açıklandı. Kuzey Boru A.Ş.’nin halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Kuzey Boru A.Ş.’nin halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır. Kuzey Boru A.Ş. halka arzı taslak izahnameye göre eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Kuzey Boru A.Ş. şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 40%’ı Mustafa Topgaç’a, 40%’ı Bülten Karaman’a, 20%’si Demet Karaman’a aittir. Şirketin 2023/6 döneminde hasılat rakamı 555,7 milyon TL, brüt kâr rakamı 143,5 milyon TL’dir. 2022 yılında toplam hasılat rakamı 787,7 milyon TL, brüt kâr rakamı 212,6 milyon TL’dir. 2021 yılında toplam hasılat rakamı 226,4 milyon TL, brüt kâr rakamı 48,9 milyon TL’dir.

KUZEY BORU HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Kuzey Boru (KBORU) halka arzına katılım sağlayacak yatırımcıların T1-T2 bakiye kullanımı gerçekleştirebilecek.

Kuzey Boru (KBORU) tamamı “eşit dağıtım” yöntemiyle halka arz edilecek. Özellikle küçük yatırımcılar için halka arzların eşit dağıtım yöntemiyle yapılması faydalı görülmektedir. Oransal dağıtım yönteminde yüksek sermayeli yatırımcılar daha büyük avantaj elde etmektedir. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arz, bireysel yatırımcılara daha çok lot alma imkanı sağlayacak.