ÖNDER ÇELİK - Herschel, XD Design, Sunnylife, Crosley ve Allbirds gibi markaların Türkiye distribütörü Tradist, 2025’i cirosal bazda yüzde 70 büyüme ve 100 bini aşkın satış adediyle kapatarak Avrupa’daki en etkili üç distribütör arasında yerini aldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ticaret Bakanlığı yurt dışında marka alan firmalar için duyurdu! Kira giderleri devlet destekleri kapsamına alındı

2026 için yüzde 50’den fazla büyüme oranı ve 150 bini aşkın satış adedi yakalamayı hedefleyen Tradist’in Kurucusu ve CEO’su Sabri Can Acarsoy, satış hacminin yaklaşık yüzde 20’sinin online kanallar üzerinden gerçekleştiğini anlatarak, “Satış kanallarımızın çeşitliliğini artırmaya ve markalarımızın erişimini daha geniş bir coğrafyaya yaymaya odaklanıyoruz. Çok yakın bir zamanda Herschel ve Allbirds markalarımızın Türkiye operasyonlarına özel e-Ticaret sitelerini devreye alacağız. Bu kapsamda toplam satışlarımız içinde online kanalın payını iki katına çıkararak yüzde 40 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de satılan ürünlerin Avrupa’dan daha pahalı hâle geldiğini kaydeden Acarsoy, sattıkları ürünlere ağustosta yüzde 10 zam planladıklarını aktardı. Şirket, aralarında Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Kırgızistan’ın da bulunduğu yedi farklı ülkede bölgesel distribütör olarak faaliyet gösteriyor. Acarsoy, özellikle Türk Cumhuriyetlerinde tüm önemli e-Ticaret platformlarında aktif şekilde yer alarak sadece bir distribütör değil, aynı zamanda bölgenin güçlü online oyuncularından biri hâline gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.





Haberle İlgili Daha Fazlası