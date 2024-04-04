Maaşı 30 bin lira ancak çırak bile yetişmiyor! 'Bu meslek bir aileyi rahat bir şekilde geçindirir'

28 yıldır fırın ustası olarak çalışan Feridun Yaşayan, yeni neslin bu mesleğe heves etmediğini ve aylık 30 bin liraya çalışacak eleman bulamadıklarını ifade etti.

Yeni neslin tercih etmediği meslekler arasında 'fırıncılık' da yer alıyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 28 yıldır fırın ustası olarak çalışan Feridun Yaşayan, "Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor" dedi.

Mesleğin unutulmaya yüz tutacağını söyleyen Yaşayan, bir fırıncının günlük maaşının bin lira civarında olduğunu, kendi çocuğunun bile bu işi yapmaktan kaçtığını dile getirdi.

"BU MESLEK BİR AİLEYİ RAHAT BİR ŞEKİLDE GEÇİNDİRİR"

Gençlerin mesleğe heves etmediğini söyleyen Feridun Yaşayan, "28 yıldır bu işi yapıyorum. Abimden öğrendim bu mesleği. Fırıncılığın püf noktaları yok. İçinden gelerek yapacaksın bu işi. Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Benim kendi çocuğum bile yanımda 5-6 yıl çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Çalışanlar için bu meslek bir aileyi rahat bir şekilde geçindirir. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor. Bizim işimiz gece. Sabaha karşı geliyoruz. Fırında çalışıyoruz" dedi.