TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankalar, daha fazla emekli müşteri kazanmak için hızlı bir yarışa girdi. Bazı bankalarda promosyon teklifleri 30 bin TL ve üzerine yükseldi. Tüketici derneklerinden ise uyarılar geldi. Maksimum promosyon için kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve kredi kullanma şartı gibi maddelerin öne sürüldüğüne dikkat çeken tüketici dernekleri; emeklilerin yüksek promosyon peşinde koşarken başka masraflarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Emekli maaşlarında zamlı tutarlar için geri sayım başlarken, gelecek haftadan itibaren bütün emekliler 2026’nın yeni maaşlarını hesaplarında görecek.



Bankalar da daha fazla emekli müşteri kazanmak için hızlı bir yarışa girdi. "Maaş taşıma" karşılığında promosyon teklifleri de güncellendi. Birçok bankada 20 bin TL’yi aşan promosyon tutarları, bazı bankalarda 30 bin TL ve üzerine çıkabiliyor.



EMEKLİLERE KRİTİK UYARILAR Tüketici derneklerinden aldığımız bilgilere göre, emeklilerin bu süreçte banka seçerken bazı konulara özellikle dikkat etmesi gerektiği belirtildi. Bankaların “sadece maaş karşılığı promosyon” ödülünün, emeklilerin, belli bir süre boyunca o bankada kalması halinde alınabileceğini ve bu maddenin başka külfet getirmediği ifade edildi.



Ancak bankaların vadettikleri maksimum promosyon tutarları için emeklilerin çeşitli masraflarla karşılaşabileceğini vurgulayan tüketici dernekleri, şu 5 uyarıyı yapıyor:



1-MAAŞ GÖRE PROMOSYON Emekli maaşının bir bankaya taşınması karşılığında reklam ve tanıtımlarda telaffuz edilen promosyon tutarı, en yüksek maaş için öneriliyor. Emeklilerin, öncelikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Maaşı düşük olan emekliler, daha düşük promosyon tutarı ile karşılaşabiliyor. BU sebeple emeklilerin, kendi maaş dilimlerinde en yüksek promosyona denk gelen kampanyayı araştırması gerektiği vurgulanıyor.



2-OTOMATİK FATURA TALİMATI Bankalar, vadettikleri maksimum promosyon tutarı için en az 2 adet otomatik fatura talimatı istiyor. Üstelik bu talimatların 3 yıl boyunca devam etmesi şartı öne sürülüyor. Emeklilerin genellikle maaşlarını peşin olarak aldıkları ve faturalarını kendilerinin takip ettiği biliniyor. Bankalar, otomatik talimatla hesaplarda para tutulmasını ve faturaların sonraki dönemde başka bankalara taşınması prosedürü ile uğraşmak istemeyen emeklileri şubede tutmayı hedefliyor.

3-KREDİ KARTI ŞARTI Bankalar ek promosyonlar için kredi kartı şartı da getiriyor. Böylece daha fazla kredi kartı hedefine ulaşabiliyor. Emekliler, maaşı taşıdıkları bankadan alacakları kredi kartları için ilk yıl kart aidatından muaf tutuluyor. Diğer yıllarda da kart aidatından muafiyet için, düzenli olarak devrede kalacak otomatik ödeme talimatı isteniyor.



4-KREDİ KULLANMA ŞARTI Maksimum promosyon tutarına kredi kampanyaları da dahil ediyor. Bazı bankaların ek promosyon için “100 bin TL kredi kullanma” şartını talep ettiği belirtilirken, böylece emeklilerin kredi faiz yükü başta olmak üzere çeşitli masraflarla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.

5-KREDİLİ MEVDUAT HESABI Bankalar ek promosyon için “emekli maaş hesaplarına bağlı olarak kredili mevduat hesabı açılması” şartı da talep ediyor. Böylece maaş hesabında para bulunmaması halinde, kredili mevduat hesabı devreye giriyor ve bu hesaptan yapılan muhtemel harcamalar faiz yükü ile karşılaşıyor.



Öte yandan ek promosyon için ek hesaptan (kredili mevduat hesabından) belli bir miktar harcama yapılması da talep ediliyor.



