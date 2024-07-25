Manisa'da ekmek 5 TL, su 1 TL'den satılacak

Manisa'da ekmek ve su fiyatına dev indirim geliyor. Ekmek fiyatının 10 TL'ye çıkmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak.

Temmuz ayında 10 TL'ye yükselen ekmek fiyatlarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Halk Ekmek projesi kapsamında 17 ilçede ekmek 5 TL'den su ise 1 TL'den satılacak.

PİLOT İL YUNUS EMRE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlara uygun fiyatla ekmek sunacak. Halkın yararına olan projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ile yapılan protokol ile Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek satışına başlayacak. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayacak olan Halk Ekmek projesi daha sonra 17 ilçeye yayılarak devam edecek.

EKMEK 5 TL, SU 1 TL

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi için protokol imzaladı. Halk Ekmeği de önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçireceklerini belirten Başkan Zeyrek, “Söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor. Bunu da vatandaşımıza sağlıkla sunacağız” dedi.

HALK MANDIRASI GELECEK

Başkan Zeyrek, şöyle konuştu;

“İlk olarak Yunusemre Belediyemizde pilot bölgemizde başlayacağız. Sonrasında 17 ilçemizde de halk ekmeği sağlıklı, aynı lezzetle ve çok uygun fiyata vatandaşımıza sunmuş olacağız. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası’nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi’nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi’nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız.”