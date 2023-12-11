Mecliste 14 gün aralıksız sürecek yoğun mesai! Bütçe teklifi Genel Kurul'a geliyor

11 Aralık 2023 09:50 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:56

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aralıksız 14 gün sürecek yoğun bütçe görüşmeleri bugün başlıyor. 17 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin görüşmeler cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 24 Aralık'a kadar devam edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE 17 BAKANLIK BÜTÇESİ GENEL KURULDA

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlık edecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, bugün yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İYİ Partiden Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.

GRUP TOPLANTILARI YAPILMAYACAK

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak. Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri, 60'ar dakika olacak.

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

MECLİS'E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 11-24 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.

2024 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi şöyle:



11 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak.



12 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.



13 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu.



14 Aralık Perşembe: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.



15 Aralık Cuma: Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu.



16 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.



17 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite.



Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasındaki program ise şöyle:



18 Aralık Pazartesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.



19 Aralık Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı.



20 Aralık Çarşamba: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.



21 Aralık Perşembe: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi.



22 Aralık Cuma: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13'üncü maddesine kadar görüşmeler yapılacak.



23 Aralık Cumartesi: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16'ncı maddesine kadar, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.



24 Aralık Pazar: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanacak. Bu teklifle birlikte 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi açık oylamaya sunulacak.