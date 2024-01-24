Memur emeklilerinden hükümete çağrı! "8 bin TL ilave zam yapılsın"

24 Ocak 2024 14:14 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 14:14

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu 'emekliye ilave zam müjdesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişte birçok kez söylediği "8 bin 77 TL ilave ödeme emeklilere de yansıtılsın" talebini tekrarlayan Yalçın, "Emek verenlerin taleplerine, beklentilerine ve seslerine kulak verilmeli, kamu görevlisi emeklilerini de mutlu edecek müjde gelmelidir" dedi.

Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan Yalçın, devam eden olumlu adımlara kamu görevlisi emeklilerinin beklentilerini karşılayacak bir adımın daha eklenmesi gerektiğini söyledi. Paylaşımında Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Devam eden olumlu adımlara kamu görevlisi emeklilerinin beklentilerini karşılayacak bir adım daha eklenmelidir.

İşçi-Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan %37,57 artış oranı önce %42’ye yükseltildi, ilave bir adım daha atılarak kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranıyla (%49,25) eşitlendi. Bu kıymetli adım, İşçi-Bağ-Kur emeklileri için son derece önemlidir.

Kamu görevlisi emeklilerimizin beklemiş olduğu "8.077 ₺ ilave ödeme emeklilere de yansıtılsın talebi" karşılık bulmalı, memurların emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki bağ bu vesileyle yeniden kurulmalıdır.

Emek verenlerin taleplerine, beklentilerine ve seslerine kulak verilmeli, kamu görevlisi emeklilerini de mutlu edecek müjde gelmelidir."