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    Memur emeklilerinden hükümete çağrı! "8 bin TL ilave zam yapılsın"

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, dün SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan ilave zamma ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 bin 77 TL'lik ilave ödemenin emeklilere de yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Emek verenlerin taleplerine, beklentilerine ve seslerine kulak verilmeli, kamu görevlisi emeklilerini de mutlu edecek müjde gelmelidir" dedi.

    Memur emeklilerinden hükümete çağrı! &quot;8 bin TL ilave zam yapılsın&quot;
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu 'emekliye ilave zam müjdesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişte birçok kez söylediği "8 bin 77 TL ilave ödeme emeklilere de yansıtılsın" talebini tekrarlayan Yalçın, "Emek verenlerin taleplerine, beklentilerine ve seslerine kulak verilmeli, kamu görevlisi emeklilerini de mutlu edecek müjde gelmelidir" dedi.

    Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan Yalçın, devam eden olumlu adımlara kamu görevlisi emeklilerinin beklentilerini karşılayacak bir adımın daha eklenmesi gerektiğini söyledi. Paylaşımında Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

    "Devam eden olumlu adımlara kamu görevlisi emeklilerinin beklentilerini karşılayacak bir adım daha eklenmelidir.

    İşçi-Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan %37,57 artış oranı önce %42’ye yükseltildi, ilave bir adım daha atılarak kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranıyla (%49,25) eşitlendi. Bu kıymetli adım, İşçi-Bağ-Kur emeklileri için son derece önemlidir. 

    Kamu görevlisi emeklilerimizin beklemiş olduğu "8.077 ₺ ilave ödeme emeklilere de yansıtılsın talebi" karşılık bulmalı, memurların emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki bağ bu vesileyle yeniden kurulmalıdır. 

    Emek verenlerin taleplerine, beklentilerine ve seslerine kulak verilmeli, kamu görevlisi emeklilerini de mutlu edecek müjde gelmelidir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Memur-SenMemur EmeklisiAli Yalçın
    Haberler > Ekonomi > Memur emeklilerinden hükümete çağrı! "8 bin TL ilave zam yapılsın"
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