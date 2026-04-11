Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılını 1 trilyon 64 milyar liralık zararla kapattı. Aynı dönemde ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası da üst üste zarar açıklarken, küresel ölçekte merkez bankalarının bilanço baskısı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelişmiş ülke bankalarıyla beraber 2025 yılını zararla kapattı. Dün yayınlanan 2025 bilançosuna göre, 2025 sonu itibarıyla TCMB’nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu, 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! Kasadan 22 milyar dolar çıktı

Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB’nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla bankanın 2025 dönemi zararı, 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu.

Aynı şekiylde ABD Merkez Bankası FED de 2025’te 18,7 milyar dolarla üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi. Banka, 2023’te 114,3 milyar dolar, 2024’te ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon euro zararla kapattı. AMB, 2024 yılını 7,944 milyar avro, 2023’ü ise 1,27 milyar avro zararla kapatmıştı.

