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Merkez Bankası rezervinde peş peşe rekor! İşte yeni tarihi zirve

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Merkez Bankası rezervinde peş peşe rekor! İşte yeni tarihi zirve
Merkez Bankası, Rezervler, Ekonomi, Haber

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148.4 milyar dolar ile rekor kırdı. Bir önceki haftanın değerlendirmesinde swap hariç net rezervler ise 18 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  brüt rezervleri yeniden tarihi zirveye yükseldi. Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148.4 milyar dolar ile rekor düzeye ulaştı. 28 Haziran haftasında Merkez'in rezervi 142,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası rezervinde peş peşe rekor! İşte yeni tarihi zirve - 1. Resim

Net uluslararası rezervler 4 milyar dolar artarak 43,4 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 5,3 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor.

Merkez Bankası rezervinde peş peşe rekor! İşte yeni tarihi zirve - 2. Resim

SWAP HARİÇ REZERVLER 18 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan yapılan hesaplamaya göre, bir önceki hafta 11,6 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 6,5 milyar dolar artarak 18 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Merkez Bankası rezervinde peş peşe rekor! İşte yeni tarihi zirve - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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