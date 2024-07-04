Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 8 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez'in rezervlerinde büyük düşüş

8 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez'in rezervlerinde büyük düşüş

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tcmb, Döviz Rezervi, Altın Rezervi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'nın rezervleri 8 haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kez geriledi. Rezervler, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.  Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

MERKEZ'İN ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.

MERKEZ BANKASI'NIN TOPLAM REZERVİ NE KADAR? 

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi. Böylece 8 haftalık yükseliş serisi sona ermiş oldu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme'de bir otelde çekiliyorHizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücreti açıklaması - EkonomiMSB'den bedelli askerlik ücreti açıklamasıTürkiye rekoru kırıldı! Erzincan'da muhtarlara verilecek maaş promosyonu belli oldu - EkonomiMaaş promosyonunda Türkiye rekoruÖğretmenliği bırakıp bu işe girdi! Çalışanlarına öğretmen maaşı veriyor - EkonomiÖğretmenliği bırakıp bu işe girdi!Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan! Dev bankalar Türkiye için enflasyon tahminlerini güncelledi - EkonomiDev bankalar enflasyon tahminlerini güncellediSon iki ayda yüzde 100'lük artış! İstanbul'da pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu - EkonomiSon iki ayda yüzde 100'lük artışGözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 4 milyon emekliyi bekleyen sıfır zam tehlikesi - Ekonomi4 milyon emekliyi bekleyen sıfır zam tehlikesi
Sonraki Haber Yükleniyor...