8 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez'in rezervlerinde büyük düşüş

Merkez Bankası'nın rezervleri 8 haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kez geriledi. Rezervler, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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MERKEZ'İN ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.

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MERKEZ BANKASI'NIN TOPLAM REZERVİ NE KADAR?

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi. Böylece 8 haftalık yükseliş serisi sona ermiş oldu.