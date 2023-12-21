Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı! Yeni zirve görüldü

21 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:07

Merkez Bankası'nın (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puan faiz artışı kararıyla politika faizi yüzde 42,5 seviyesine çıkarılırken, toplam rezervlerde yeni zirveler görüldü. Rezervler, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 15 Aralık itibarıyla 890 milyon dolar artarak 94 milyar 509 milyon dolardan, 95 milyar milyon 399 dolara yükseldi. Böylece 24 Kasım 2017 tarihinde görülen 96 milyar 350 milyon dolardan sonra en yüksek seviyeye çıkıldı.

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİNDE REKOR

Altın rezervleri 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara, toplam rezervler 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler üst üste üçüncü haftada da tarihi zirvesini gördü.

Bir önceki hafta 38 milyar 153 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 974 milyon dolar azaldı ve 37 milyar 179 milyon dolara indi.

RESMİ REZERVLER BİR AYDA YÜZDE 8,3 YÜKSELDİ

Rezervlerdeki artış resmi rezerv varlıklarında da kendini gösterdi. Resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 artarak 136,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 11,2 artarak 82,9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,6 artarak 46,3 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 82 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Açıklanan verilere göre, yurt içi döviz mevduatı son bir haftada 779,10 milyon dolar arttı. Son artışla, geçen hafta 175 milyar 348,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Aralık ile sona eren haftada 176 milyar 127,50 milyon dolara çıktı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları, bir önceki haftaya göre 292,60 milyon dolar artarak 100 milyar 886,10 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 486,0 milyon dolar artarak 75 milyar 241,50 milyon doları gördü.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı ise 327 milyon dolar azaldı.