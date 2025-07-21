Merkezi yönetim brüt borç stoku 11,4 Trilyon TL'yi aştı

Merkezi yönetim brüt borç stoku haziran sonu itibarıyla 11 trilyon 462,4 milyar TL'yi aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı aynı zamanda yaklaşık 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

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11.4 TRİLYONU AŞTI

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 11 trilyon 462,4 milyar lira olarak belirlendi.

Borç stokunun 5 trilyon 309,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 152,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

23,8 MİLYAR LİRALIK KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ EDİLDİ

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 23 milyar 773 milyon 430 bin lira tutarında 23 Temmuz 2025 valörlü, 17 Temmuz 2030 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.