Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’na ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Uraloğlu “Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. 129 milyar lira zamandan, 6 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 135 milyar lira tasarruf sağlandı” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli noktalara dikkat çekti.

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile 4 yılda 135 milyar lira tasarruf sağlandığını söyledi.

EN UZUN ASMA KÖPRÜ

4'üncü yılını dolduran 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'na ilişkin bilgi veren Uraloğlu şunları söyledi:

Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi. Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle birlikte toplam yükseklik 334 metreye ulaşıyor. Köprümüz, dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçti.

3 BİN 563 METRE

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, köprünün toplam uzunluğunun 3 bin 563 metre olduğunu, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metreye ulaştığını belirtti.

KESİNTİSİZ KARA YOLU BAĞLANTISI

Uraloğlu, Marmara Otoyol ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun, en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlandığına işaret etti.

“BOĞAZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA DÜŞTÜ”

Uraloğlu, şunları söyledi:

Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. Köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Projede kullanılan 210 bin 700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle, köprü ve otoyol en ileri teknolojiye sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde 4 yıllık dönemde 129 milyar lira zamandan, 6 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 135 milyar lira tasarruf sağlandı. Çevreye zararlı karbon salımını da 313 bin ton azalttık.

