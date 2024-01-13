Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kanun teklifinde son viraj! Meclis'e sunulacak

13 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 16:36

AK Parti milletvekilleri, 500 TL olan asgari ücretine yönelik yeni yıl düzenlemesini tamamladı. Çalışma kapsamında asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkarılması dahil olmak üzere bir dizi düzenlemeye gidilecek. Teklifin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIYOR, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE MASADA

Milletvekillerinin imzasına sunulan kanun teklifi ile asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni bir düzenleme de Meclis'te gündeme gelecek.

TEKLİF İÇİN TBMM SÜRECİ BAŞLIYOR

Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak ve Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Komisyonun ardından Genel Kurul gündemine gelecek olan teklif, işveren ve çalışanlara destek sağlamayı hedefleyecek.

EMEKLİ AYLIKLARINA İYİLEŞTİRME YOLDA

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yönelik iyileştirme düzenlemesi ise henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde karara bağlanması beklenen düzenlemenin, kanun teklifine komisyon aşamasında dahil edileceği düşünülüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. Ziyaretinde Güler, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılacağını belirterek, “Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz” dedi.