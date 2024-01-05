Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

5 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 'Ortak Paylaşım Forumu'na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Yerel ve uluslararası pek çok platformda işverenlerimizin hakkını, hukukunu ve menfaatlerini koruyan TİSK ülkemizde çalışma barışının temininde kilit roller üstleniyor. Kamu hizmeti dahil ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası ile konfederasyonumuz ekonomimizin lokomotif yapıları arasında yer alıyor.

TİSK'e üye işverenlere kayıtlı işyerlerinde yaklaşık 2 milyon kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Konfederasyonumuzun temsil ettiği çalışanlar ve işletmeler ülkemizin milli gelirine 200 milyar dolar, ihracatına 100 milyar dolar katkı sunuyor. Sizlerin şahsında TİSK üyelerinin her birini yatırım yaparak, istihdam sağlayarak, üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek olan işverenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum.

256 MİLYAR DOLAR İLE REKOR KIRDIK

Yine bu vesileyle yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığımız 2023 yılı ihracatımıza katkı veren TİSK mensuplarına teşekkürlerimi borç biliyorum.

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz. Sizlerin de desteği ile Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Görüşmeler çalışmalarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizin şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

Asgari ücretten damga vergisini kaldırmıştık. Prim desteğini de 500 liradan 700 liraya çıkararak elini taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

"ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERECEK HİÇBİR YAKLAŞIMI KABUL ETMEDİK"

21 yılı geride bırakan iktidarımızda sermaye düşmanlığı yapmadık. Ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz milletimizin bünyesindeki hiçbir ayrılığı kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu hakikatleri ülkemizin beşeri zenginliği olarak kabul ediyoruz.

Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimiz yönelik saldırıların yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Bu saldırıların en önemli sebebi Türkiye'nin Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. İsrail yönetiminin vahşet politikasına karşı ülkemizin yürekli duruşu vardır.

Milli İstihbarat Teşkilatımız Türkiye düşmanlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırmıyor.

Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır."