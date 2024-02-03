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    • Milyonlarca emeklinin beklediği haber! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Milyonlarca emeklinin beklediği haber! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete&#039;de
    Emekli, Ek Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca emeklinin merakla beklediği karar... SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranını yüzde 49.25'e çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödemelerin 1 hafta içinde yapılması bekleniyor...

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranının yüzde 49.25'e yükselmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    EK ZAM RESMİ GAZETE'DE

    TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan emeklilere ek zammı içeren yasa bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

    Resmi Gazete'de yayımlanan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7 maddesine eklenen geçici maddeyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında belirlenen yüzde 37,57'lik zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

    Milyonlarca emeklinin beklediği haber! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de

    EK ZAM BİR HAFTA İÇİNDE HESAPTA

    Bakan Işıkhan emeklilere ek zammın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde yayınlanacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, "Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliEk Zam
    Haberler > Ekonomi > Milyonlarca emeklinin beklediği haber! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
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