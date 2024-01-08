MİT'in yakaladığı Mossad ajanları doktor muydu? Bakan Koca'dan iddialara sert cevap geldi

8 Ocak 2024 18:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 18:30

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği büyük operasyonla İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapan 34 ajan yakalanmıştı.

Operasyonun ardından ajanların sorguları sürerken, bazı casusların doktor olduğuna yönelik iddialar gündeme geldi. MİT'in Mossad ajanlarına yönelik düzenlediği operasyon sonrası iddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert cevap geldi.

KOCA: "HADDİ AŞAN SORUMSUZLARA CEVAP"

'Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduklarını" söyleyen Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Haddi aşan sorumsuzlara cevap"

Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduk. Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi.

İstihbarat Teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık: Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında, iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil."