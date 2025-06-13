Mobil uygulamasını ‘pazar yeri’ne çevirdi! Karaca’nın online mağazasında marka sayısı 150’ye çıkacak

Emsan, Jumbo, Homend gibi markaları bünyesine katarak büyüyen Karaca, bugün 4.000’in üzerinde çalışanı ve 300’ün üzerinde mağazası ile 43 ülkede 2.000’in üzerinde satış noktasında ve e-Ticaret operasyonlarıyla Karaca Grup çatısı altında 18 markası ile hizmet veriyor.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Türkiye’nin sofra ve mutfak kategorilerindeki liderliğini uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen Karaca, dünyaca ünlü ev yaşam markalarının satışa sunulduğu büyük bir pazar yeri platformu hâline geliyor. Yakın dönemde Shark Ninja ve Flying Tiger Copenhagen markalarını Türkiye’ye getirerek ürün portföyünü genişleten Karaca, online pazar yerine dönüşüm ile birlikte indirme sayısı 20 milyonun üzerinde olan mobil uygulamasında satışa sunduğu mevcut 90 markasını ağustos ayına kadar 150’ye çıkaracak.

Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca “Karaca’yı sadece kendi ürünlerini sunan bir yer olmaktan çıkarıp, hem global hem de yerel pazarda satış yapan prestijli birçok markayı tek bir çatı altında toplayan güçlü bir ekosistem hâline getiriyoruz. Ancak bu bir açık pazar yeri modeli değil. Kalite anlayışımıza uyan, müşterilerimize değer katacağına inandığımız markaları, kendi kurasyon sürecimizle platformumuza dahil ediyoruz. Bu vizyonun çok değerli bir adımını da Danimarka’nın ikonik markası Flying Tiger Copenhagen ile atıyoruz” dedi.

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Türkiye’deki satışların yüzde 35’inin, yurt dışındaki satışların ise yüzde 80’inin online kanaldan geldiğini anlatan Fatih Karaca, müşterilerinin sepet tutarının Türkiye’de 4 bin TL, en çok satış yaptıkları Almanya’da ise 80-90 avro olduğunu söyledi. Oscar törenine özel hazırlanan koleksiyonun Almanya ve İngiltere’de en çok satan ürünler arasında yer aldığını, beş günde stokların tükendiğini ifade eden Karaca, bu ürünlerin Türkiye’de de en çok satan ilk üç ürün arasında yer aldığını kaydetti.

Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl da Karaca’nın artık dünyaca ünlü ev yaşam markalarının satışa sunulduğu büyük bir pazar yeri platformu olduğuna işaret ederek, 2030 yılı için vizyonlarını ‘dünya çapında ev yaşam kategorisinde ilk akla gelen ilk üç markadan biri olmak’ şeklinde tanımladı.