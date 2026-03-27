2025 yılı bilançolarının açıklanmasının ardından model portföylerde en çok tercih edilen hisseler de belli oldu. THYAO, 19 kurum tarafından model portföye alınarak ilk sıradaki konumunu korudu. Bu arada analistler; Orta Doğu kaynaklı belirsizlik ortamının devam etmesinin risk iştahının sınırlı kalmasına neden olduğunu belirterek, BİST 100’de 12.400-12.000 bandının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın son gününde yatay görünüm sergilerken, TSİ 11:00 itibarıyla 12.750 puana yakın seviyelerde işlemler devam ediyor.

Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste 12.400-12.500 bandı üzerinde gelişen toparlanmaların tepki yükselişi olarak sınırlı kaldığı görülüyor. BİST 100 endeksi bu dönemi 12.400-12.000/13.300-13.500 bandında dalgalanarak geçiriyor. Belirsizlikler daha net şekilde gündemden düşene kadar bu eğilim devam edebilir. Mevcut görünümde günlük bazda 12.900-13.100 bölgesinin direnç olarak ön planda kalmasını bekleriz” ifadelerine yer verildi.

“TEMKİNLİ DURUŞ KORUNMALI”

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan bültende de “Orta Doğu kaynaklı belirsizlik ortamının devam etmesi risk iştahının sınırlı kalmasına ve satış baskısının güç kazanmasına neden oluyor. Jeopolitik gelişmelere bağlı haber akışının yönü, fiyatlamalar üzerinde de belirleyici olmaya devam ederken, yüksek volatilite ortamı sektör ve hisse bazlı ayrışmaları beraberinde getirebilir. Bu çerçevede kısa vadede aşağı yönlü risklerin daha belirgin olduğu mevcut görünümde, temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede ise temel dinamikler doğrultusunda dengelenme ve toparlanma potansiyelinin korunabileceğini değerlendiriyoruz” denildi.

TCMB BEKLENTİLERİ KRİTİK

Kuveyt Türk Yatırım’ın analizinde ise “ABD-İran arasındaki gerilim ve her iki taraftan değişkenlik gösteren açıklamalar risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Gerilimin sürmesi enflasyon üzerinde baskı oluştururken, TCMB’den faizleri sabit bırakması veya faiz artırımına gitmesi beklentileri, fiyatlamalar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bankacılık endeksinde bu hafta özelinde yaşanan %7’lik geri çekilme bu durumu teyit etmektedir. Bu bağlamda gerilimin sürmesi veya sona ermesi gibi gelişmeler endeksin yönü hakkında net bir fikir verecektir” görüşüne yer verildi.

MODEL PORTFÖYLERİN 10 HİSSESİ

Matriks Haber tarafından paylaşılan analizde THYAO, 19 kurum tarafından model portföye alınarak ilk sıradaki konumunu korudu. Onu 17’şer kurumla MGROS ve AKBNK, 16’şar kurumla TCELL ve BIMAS, 14 kurumla KCHOL, 11’er kurumla YKBNK ve TUPRS ve 10’ar kurumla EKGYO ve GARAN takip etti.

