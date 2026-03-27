1 gram altın için 6.850 TL civarında bir bütçenin hazır olması gerekirken, TEFAS'taki altın fonlarından 1 pay almak için çok küçük birikimler yeterli olabiliyor. Uzmanlar; saklama ve çalınma külfeti olmayan fonlarda fiyat makasının da daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu arada savaşın başlamasından bu yana spot gram altın fiyatı %15 civarında düşerken, “kıymetli madenler” fonlarındaki en yüksek kayıp %12,5 ile sınırlı kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilerek alım için harekete geçen vatandaşlar, “çok farklı fiyatlar” ve “kıtlık” gibi problemlerle karşılaşmaya başladı. Alternatif arayışlarına yönelen yatırımcılar için TEFAS’ta işlem gören “kıymetli madenler” fonları öne çıkmaya başladı.

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) üzerinden kıymetli maden fonlarına (altın, gümüş vb.) yatırım yamak, fiziksel birikime veya banka mevduat hesaplarına göre operasyonel ve mali açıdan çeşitli kolaylıklar sunuyor.

DÜŞÜK FİYAT FARKI

Son dönemde fiyatlarda düşüş sebebiyle altın talebi de hızla artınca, makas açıldı. Spot ve fiziki piyasa arasında 1 kilo altında fark, bugün 8 bin dolara kadar açıldı. Kuyumcuların yanı sıra bankaların da altın hesaplarında alış ve satış fiyatları arasındaki farkın, normal dönemlere göre daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Yatırım fonlarında ise bu makas aralığı, çok daha dar bir bantta gerçekleşiyor.

KORUMA KÜLFETİ YOK

Bugün 1 gram altın için 6.850 TL civarında bir bütçenin hazır olması gerektiğini aktaran uzmanlar, “TEFAS'taki altın fonlarından 1 pay almak için çok küçük birikimler bile yeterli olabiliyor. Bu da her bütçeye uygun, düzenli birikim imkânı sağlıyor. Öte yandan fiziki altındaki çalınma, kaybolma riskleri ya da kiralık kasa maliyeti gibi faktörler, kıymetli maden fonlarında yok. Altın yatırımları, Takasbank güvencesinde saklanıyor ve portföyde güvenle takip ediliyor” diye konuşuyor.

YÜZDE 17,5 STOPAJ, FAKAT…

TEFAS altın fonlarında (kıymetli madenler fonları) stopaj oranının elde edilen kâr üzerinden %17,5 olarak uygulandığını aktaran uzmanlar, “Ancak bu stopaj da, çoğu zaman fiziki piyasada görülen fiyat makasının altında kalmaktadır. Üstelik bu oran, 9 Temmuz 2025'ten sonra alınan fonlar için geçerli. Stopaj, fonun satışıyla elde edilen kardan otomatik kesiliyor. Zarar durumunda ise herhangi bir stopaj uygulanmıyor” ifadelerini kullanıyor.

PORTFÖY ÇEŞİTLİLİĞİ

Bu arada kıymetli maden fonları sadece fiziki altın tutmuyor. Fon yöneticileri, getiriyi artırmak amacıyla yabancı borsalarda işlem gören maden bazlı ETF'lere, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikaları veya diğer sermaye piyasası araçlarına, hatta maden şirketlerinin hisse senetlerine de yer verebiliyor.

‘GRAM’ DAHA FAZLA DÜŞTÜ

Öte yandan savaş süresince “27 Şubat-26 Mart” arası dönemde gram altın %15 düşerken, kıymetli metal fonlarının daha az değer kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı. TEFAS verilerine göre söz konusu dönemde en fazla değer kaybı yaşayan kıymetli maden fonları şöyle sıralandı:

-Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu: %-12,57

-One Portföy Altın Fonu: %-10,98

-İş Portföy Altın Fonu: %-10,80

-Bulls Portföy Altın Fonu: %-10,57

-Neo Portföy Altın Fonu: %-10,03

-HSBC Portföy Altın Fonu: %-9,66

-QNB Portföy Altın Fonu: %-9,59

-Yapı Kredi Portföy Altın Fonu: %-9,49

-Rota Portföy Altın Fonu: %-9,48

-Ak Portföy Altın Fonu: %-9,21

Önemli Uyarı: Bu içerik TEFAS’ta yer alan bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Haberle İlgili Daha Fazlası