Gram altın bitti, 'çeyrek' kıymete bindi! Şimdi de ‘işçilik’ makası tavan yaptı
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Kuyumcularda 24 ayar gram altın tükenince, “altınsız kalmayayım” diyen vatandaşlar çeyrek altına kaymaya başladı.
Savaşın başında “yeni” çeyrek altında “işçilik masrafı” olarak belirlenen 245 TL’lik fiyat makası, bugün 1.085 TL’ye kadar yükseldi.
1,75 grama denk gelen “yeni” çeyrek fiyatının “saf altın” fiyatı 11.115 TL iken, kuyumcudaki satış fiyatı 12.220 TL’ye kadar yükseldi.
Savaşın başından bu yana işçilik ücreti 3 kat arttı!
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası kuyumcularda fiziki talep artarken, 24 ayar 1 gram külçeler birçok mağazada tükendi. Vatandaşlar ise “altınsız kalmamak” paniğiyle çeyrek altına yönelmeye başladı. ‘Çeyrek’te de talep patlayınca, bu üründe işçilik masrafı tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.
İŞÇİLİKSİZ ÜRÜNLER GÖZDE
Kapalıçarşı’da görüşünü aldığımız kuyumcular, vatandaşların son yıllarda ziynet altın ve bileziklerden 24 ayar külçe altınlara yöneldiğini belirterek, “Hatta elmas ve pırlanta talebi de bu dönemde oldukça geriledi.
Vatandaşlar artık genellikle yatırım amacıyla ve enflasyondan korunmak için altın alıyor. Bu da işçiliği yüksek ürünlere talebi azaltıyor” şeklinde konuşuyor.
HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI
Altın fiyatlarının özellikle 2021’den itibaren sürekli ve hızlı bir yükseliş trendinde hareket ettiğini hatırlatan kuyumcular, “Bu süreçte her geri çekilme, altın fiyatında alım fırsatı olarak görüldü.
Daha önceden trene binemeyenler ve para biriktirenler, düşüşlerde altın alımına yöneldi. Orta Doğu’daki çatışmalardan sonra yaşanan düşüşte de bu oluyor” ifadelerini kullanıyor.
1 AYDA YÜZDE 15 GERİLEDİ
Spot piyasada gram altın fiyatının savaş öncesi dönemde 7.450 TL civarında seyrettiğini ve aradan geçen yaklaşık 1 aylık süreçte yaklaşık %15 gerilediğini belirten kuyumcular, “Bu da %15 gibi değer kaybına işaret ediyor. Ancak vatandaşlar bu gerilemeyi fırsat olarak görüp külçe altına hücum edince piyasada 24 ayar altınların da hızla tükenmeye başladığını gördük” dedi.
“GRAM YOK, ÇEYREK VERELİM”
Bugün birçok mağazanın özellikle 24 ayar 1 gram altın almak için gelenleri geri çevirmek zorunda kaldığını aktaran kuyumcular, “Şu anda çeyrek altın bulunabiliyor. Kuyumcu esnafı da altın almaya gelenlere ‘çeyrek’ teklif ediyor.
‘Altınsız kalmayayım’ diyen vatandaşlar çeyrek altına kaymaya başlayınca, orada da işçilikten kaynaklanan fiyat makası açıldı” diye konuşuyor.
245 TL’DEN 1.085 TL’YE…
1 çeyrek altın, 1,75 gram ağırlığa denk geliyor. 26 Mart fiyatlarına göre spot piyasada gramı 6.350 TL’den çeyrek altının karşılığı 11.115 TL oluyor. Ancak “yeni” çeyrek altın 12.200 TL fiyatla satılıyor. Aradaki 1.085 TL’lik fark ise yaklaşık %10’luk bir “işçilik” makasına işaret ediyor.
Savaşın hemen başında çeyrek altında 245 TL olan işçilik farkının, 4 hafta içinde 3 kat artması dikkatlerden kaçmadı.