Savaşın başında “yeni” çeyrek altında “işçilik masrafı” olarak belirlenen 245 TL’lik fiyat makası, bugün 1.085 TL’ye kadar yükseldi.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası kuyumcularda fiziki talep artarken, 24 ayar 1 gram külçeler birçok mağazada tükendi. Vatandaşlar ise “altınsız kalmamak” paniğiyle çeyrek altına yönelmeye başladı. ‘Çeyrek’te de talep patlayınca, bu üründe işçilik masrafı tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.

Vatandaşlar artık genellikle yatırım amacıyla ve enflasyondan korunmak için altın alıyor. Bu da işçiliği yüksek ürünlere talebi azaltıyor” şeklinde konuşuyor.

Kapalıçarşı’da görüşünü aldığımız kuyumcular, vatandaşların son yıllarda ziynet altın ve bileziklerden 24 ayar külçe altınlara yöneldiğini belirterek, “Hatta elmas ve pırlanta talebi de bu dönemde oldukça geriledi.

HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI

Altın fiyatlarının özellikle 2021’den itibaren sürekli ve hızlı bir yükseliş trendinde hareket ettiğini hatırlatan kuyumcular, “Bu süreçte her geri çekilme, altın fiyatında alım fırsatı olarak görüldü.

Daha önceden trene binemeyenler ve para biriktirenler, düşüşlerde altın alımına yöneldi. Orta Doğu’daki çatışmalardan sonra yaşanan düşüşte de bu oluyor” ifadelerini kullanıyor.