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Moody's de Türkiye'nin gri listeden çıkmasını pozitif buldu: Yabancı yatırımları artıracak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü gri listesinden çıkarılması dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, "Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak" ifadelerine yer verdi.

Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Moody's de Türkiye'nin gri listeden çıkmasını pozitif buldu: Yabancı yatırımları artıracak - 1. Resim

MOODY'S TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASINI OLUMLU BULDU

Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin paylaştığı notta, Daoud'un değerlendirmelerine yer verdi.

Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.

Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Moody's de Türkiye'nin gri listeden çıkmasını pozitif buldu: Yabancı yatırımları artıracak - 2. Resim

TÜRKİYE EKONOMİDE POZİTİFE GEÇİYOR

Bu arada, Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı.

Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerini gidererek listeden çıkarılan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

Moody's de Türkiye'nin gri listeden çıkmasını pozitif buldu: Yabancı yatırımları artıracak - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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